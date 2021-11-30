وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ ومديرة الاكاديمية الوطنية يتابعون أعمال تبطين...

تفقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتورة رشا راغب، مديرة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، أول سيارة مركز تكنولوجي متنقل، لتقديم الخدمات المتعددة، مجهزة بالكامل بالأثاث وكافة المستلزمات المطلوبة، لاستقبال المواطنين " مكاتب موظفين ، مقاعد للمواطنين ،رامب لذوى الاحتياجات الخاصة ، وحدة ترتيب دورة ،خزينة "، نظام مراقبة تليفزيوني يمكن ربطه بالجهة المسئولة عن التشغيل بالمحافظة، والأجهزة الإلكترونية اللازمة من حاسبات آلية و لاب توب وطابعة ليزر متعددة الوظائف، ووسيلة الاتصال اللازمة للعمل على المنظومة وطبع مخرجات المعاملات ، وماكينة الدفع الإلكتروني pos ، وسيتم الإعلان عن مكان تمركز المراكز التكنولوجية المتنقلة وتوقيتاتها أسبوعيا للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور صلاح شحاته مساعد الوزير للتدريب والبنية المعلوماتية واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضى، السكرتير المساعد، وأشرف عبد الونيس، عضو مجلس النواب، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ، أعمال تبطين ترعة الشكرية ابتداء من شارع صبري القاضي حتى طريق محلة موسى، كما تفقدوا الأعمال الجارية في إنشاء التجمع السكني غرب مدينة كفر الشيخ، والتي تقوم بإنشائه الشركة الصينية بإشراف ومتابعة الهيئة الهندسية، ضمن ال3 تجمعات سكنية التي تشهدها المحافظة ضمن المشروع الرئاسي للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير عواصم المدن، بإنشاء 24 ألف وحدة سكنية.