EDEX 2021.. وزير الدفاع يلتقى وزير الدولة الإماراتى لشئون الدفاع

على هامش فعاليات اليوم الأول للمعرض الدولى الثانى للصناعات الدفاعية والعسكرية ( EDEX – 2021 )، والذى تجرى فعالياته بمركز مصر للمعارض الدولية حتى 2 ديسمبر المقبل، التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالوزير محمد بن أحمد البواردى وزير الدولة الإماراتى لشئون الدفاع.

وناقش القائد العام للقوات المسلحة خلال اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى، وتبادل الخبرات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين، مؤكداً على أن مثل هذه الفعاليات العالمية تعد واحدة من أهم وسائل التقارب العسكرى بين مختلف دول العالم.

من جانبه، أعرب وزير الدولة الإماراتى لشئون الدفاع عن سعادته البالغة لما لمسه من إعداد وتنظيم متميز للمعرض الذى يعد من أهم الملتقيات العسكرية فى منطقة الشرق الأوسط ، مؤكداً على عمق العلاقات والروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الشقيقين .

كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق السعيد شنقريحه رئيس أركان الجيش الوطنى الشعبى الجزائرى والفريق الركن طيار سالم بن حمد العقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية والفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلى رئيس هيئة الأركان العامة السعودى، وذلك خلال زيارتهم لمعرض EDEX – 2021)) .

وناقش رؤساء الأركان سبل دعم المجالات العسكرية والأمنية، معربين عن تطلعهم أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتكامل فى مختلف المجالات .

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة والوفود العسكرية المرافقة لوزراء الدفاع ورؤساء الأركان .