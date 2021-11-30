الأرصاد: طقس الثلاثاء معتدل والقاهرة 27

الكثير من المواطنين يتطلعون إلى معرفة درجات الحرارة اليوم، فى المحافظات وما إذا كان هناك انخفاض أو ارتفاع فى حالة الطقس.
دوت الخليج
طقس اليوم الثلاثاء
هيئة الأرصاد الجوية، أصدرت بيان بشأن درجات الحرارة فى المحافظات اليوم، حيث أشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون طقس الثلاثاء معتدل على كافة أنحاء الجمهورية، حار على جنوب سيناء.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أيضًا أن تسود شبورة مائية فى الأوقات الصباحية خاصة باتجاه تلك الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.
درجات الحرارة فى المحافظات
ونشير فى السطور التالية درجات الحرارة فى المحافظات:-
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 16 والعظمى 27 درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 16 والعظمى 27
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 16 والعظمى 28 درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 24 درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 16 العظمى 25 درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 15 والعظمى 22 درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 16 والعظمى 27 درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 14 والعظمى 22 درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 14 والعظمى 25 درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 16 العظمى 25 درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 16 والعظمى 25 درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 27 درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 29 درجات الحرارة فى السويس الصغرى 16 والعظمى 29 درجات الحرارة فى العريش الصغرى 16 والعظمى 26
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