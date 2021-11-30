رشا أبو شقرة تطالب بقاعده بيانات موحده للسوق الافريقي.. والاستعانة بأهل الاختصاص في الشأن الإفريقي

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دوت الخليج

رشا أبو شقرة تطالب بقاعده بيانات موحده للسوق الافريقي

وطالبت النائبة رشا أبو شقرة، بقاعده بيانات موحده للسوق الافريقي، إضافة إلى اجراء دراسه متخصصه حول السوق الافريقي والاستعانه بأهل الاختصاص من كليه الدراسات الافريقية.

النواب يناقش حماية اللغة العربية من اللغات الأجنبية وتطويرها

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون "النهوض باللغة العربية" ، المقدم من النائبتين منى عمر، عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب وسولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، وهو القانون الخاص بحماية اللغة العربية .

دوت الخليج

وجاء القانون مستهدفا حماية اللغة العربية التي هي لغة الدولة الرسمية، والتي تعد من مقومات الهوية الوطنية لمصر ورمزا لثقافتها، الأمر الذي يفرض عليها العمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وذلك بالحفاظ على سلامة اللغة كتابة ونطقا، وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية، وجعلها لغة معاصرة تتوفر على كل المقومات اللازمة لمسايرة كل جوانب الحضارة الإنسانية وتطوراتها.

النواب يناقش حماية اللغة العربية من اللغات الأجنبية وتطويرها

شدد مشروع القانون على استخدامها في أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائل النقل العام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً، كما يجب أن تصاحب الأفلام والمسلسلات وسائر المصنفات الناطقة بغير العربية المرخص بعرضها فى مصر مرئية أو مسموعة ترجمة عربية صحيحة منطوقة أو مكتوبة.

ووافق مجلس النواب أمس، برئاسة النائب أحمد سعد الدين، على مشروع قانون بشأن الجامعات الأهلية، والذى يأتى ترجمة من التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح وتحقيقاً لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019 الذى أضاف فقرة ثانية لنص المادة (11) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009.