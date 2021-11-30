التربية والتعليم تنفى وجود أخطاء في خريطة محافظات مصر بمادة الدراسات الاجتماعية

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دوت الخليج

الحكومة تنفي وجود أخطاء في خريطة محافظات مصر بمادة الدراسات الاجتماعية

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء:” انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود أخطاء في خريطة محافظات مصر بمادة الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي في نظام التعليم الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء”.

وزارة التربية والتعليم: لا صحة لوجود أخطاء فى خريطة مصر

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا صحة لوجود أخطاء في خريطة محافظات مصر بمادة الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي في نظام التعليم الجديد، مُوضحةً أن كافة مناهج الصف الرابع الابتدائي بما فيها مادة الدراسات الاجتماعية خالية من أي أخطاء، حيث تم وضعها من قبل خبراء ومتخصصين على أعلى مستوى، ووفقاً لأحدث المواصفات العالمية للمناهج؛ لتعزيز وتنمية قدرات الفهم والمهارات لدى الطلاب، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومصادرة أي كتب خارجية يرد بها أخطاء في المناهج.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).