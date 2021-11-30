الحكومة ترد على وجود أخطاء فى خريطة محافظات مصر للصف الرابع الابتدائى

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وقام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أخطاء فى خريطة محافظات مصر بمادة الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائى فى نظام التعليم الجديد.
وأوضحت أن كافة مناهج الصف الرابع الابتدائى بما فيها مادة الدراسات الاجتماعية خالية من أى أخطاء، حيث تم وضعها من قبل خبراء ومتخصصين على أعلى مستوى، ووفقاً لأحدث المواصفات العالمية للمناهج؛ لتعزيز وتنمية قدرات الفهم والمهارات لدى الطلاب، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومصادرة أى كتب خارجية يرد بها أخطاء فى المناهج.
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