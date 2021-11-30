مصر تترأس آخر جلسات مجلس السلم والأمن الإفريقى حول أجندة المرأة

جدة - نرمين السيد - ترأس السفير الدكتور محمد عمر جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقى، آخر جلسات مجلس السلم والأمن الإفريقى فى شهر نوفمبر الجارى تحت الرئاسة المصرية، والتى خصصت لتناول موضوع المرأة ودورها فى السلم والأمن.





وذكرت سفارة مصر بأديس أبابا فى بيان صحفى نشرته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، أن الجلسة تهدف إلى تقييم التقدم المحرز على صعيد أجندة المرأة فى القارة الإفريقية ودورها فى حفظ السلم والأمن.

واستعرض السفير المصرى خلال الجلسة الجهود الوطنية فى هذا الصدد، وخاصة جهود تعزيز مشاركة المرأة فى الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر.

كما أكد على ضرورة مضاعفة الجهود فى القارة لدعم إشراك المرأة، وضرورة إيلاء اهتماما خاصا لهذه القضية فى ظل جهود التصدى والتعافى من جائحة كورونا، بما يحول دون مضاعفة تداعيات الجائحة على المرأة والفئات الأكثر احتياجا، ودعا كذلك إلى تعزيز الشراكات الدولية مع الاتحاد الإفريقى ودوله الأعضاء للدفع قدما بدور المرأة فى القارة.