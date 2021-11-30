وزير سعودى: أمن مصر المائى جزء لا يتجزأ من الأمن المائى العربى

جدة - نرمين السيد - التقى السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية فى الرياض، بالوزير أحمد قطان وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيز مجالات التعاون مع الدول الإفريقية فى إطار سياسة البلدين الخارجية الرامية إلى تنمية العلاقات مع دول القارة.





وأكد السفير المصرى على العلاقات الوثيقة التى تربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما يجمعها من روابط وطيدة وتنسيق مستمر تجاه القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ومن جانبه، أكد الوزير السعودى على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وكذلك على موقف المملكة الداعم لمصر فى الحفاظ على حقوقها المائية، مؤكدًا أن أمن مصر المائى جزء لا يتجزأ من الأمن المائى العربى.

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