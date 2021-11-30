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وناقش القائد العام للقوات المسلحة خلال اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين، مؤكدا أن مثل هذه الفعاليات العالمية تعد واحدة من أهم وسائل التقارب العسكرى بين مختلف دول العالم.
وأعرب وزير الدولة الإماراتى لشئون الدفاع عن سعادته البالغة لما لمسه من إعداد وتنظيم متميز للمعرض الذى يعد من أهم الملتقيات العسكرية فى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا عمق العلاقات والروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الشقيقين.
كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق السعيد شنقريحه رئيس أركان الجيش الوطنى الشعبى الجزائرى، والفريق الركن طيار سالم بن حمد العقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، والفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلى رئيس هيئة الأركان العامة السعودى وذلك خلال زيارتهم لمعرض "EDEX – 2021".
وناقش رؤساء الأركان سبل دعم المجالات العسكرية والأمنية معربين عن تطلعهم أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتكامل فى مختلف المجالات.
حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة والوفود العسكرية المرافقة لوزراء الدفاع ورؤساء الأركان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الدفاع يلتقى نظيره الإماراتى على هامش معرض «إيديكس 2021» (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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