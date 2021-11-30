وزير التعليم يجتمع مع قيادات وعلماء الوكالة الوطنية الفنلندية للتعليم وذلك بحضور...

تعد زيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى هلسنكي هي أول زيارة في سلسلة الزيارات المتبادلة مع المسئولين الفنلنديين والتي سيتم الاتفاق عليها في وقت لاحق للزيارة وفقاً لخطة عمل تحددها وزارة التربية والتعليم.

التقى سيادته والوفد المرافق له بعدد من المسئولين بالوكالة الوطنية الفنلندية للتعليم على رأسهم السيدة Minna Kelha، المدير العام للوكالة، والسيد Samu Seitsalo، مدير قسم التأثير وتنسيق العلاقات الدولية بالوكالة، والسيدة Anneli Rautiainen، مستشار التعليم بالوكالة، والسيدة Hanna Autere، مستشار التعليم المهنى بالوكالة.

أعرب المسئولون الفنلنديون في بداية الاجتماع عن متابعتهم الحثيثة للتطورات التي يشهدها نظام التعليم في مصر في إطار برنامج اصلاح منظومة التعليم، مشيرين إلى أن تلك الإصلاحات تتشابه في العديد منها مع الإجراءات والنظم التعليمية المتواجدة في فنلندا، والتي جعلت نظام التعليم الفنلندي واحداً من أفضل النظم على مستوى العالم، ومستعرضين في هذا الشأن الهيكل التنظيمي لنظام التعليم والتعليم المهني في فنلندا، بالإضافة إلى سبل صياغة السياسات التعليمية، وتطوير المناهج، فضلاً عن سبل تأهيل المعلمين للتكيف مع التطورات التي يشهدها قطاع التعليم والتي تعنى بالأساس إلى زيادة قدر المعرفة ومهارات التعلم والاتصال لدى الطالب، بدلاً من الالتزام بنظام معين لتقييمه من خلال الاختبارات .

في هذا الإطار أستعرض السيد الوزير مرة أخرى التطورات التي انجزتها مصر خلال الأعوام السابقة في إطار برنامج إصلاح منظومة التعليم، فضلاً عن استعراض التحديات التي تسعى مصر للتغلب عليها، موضحاً أنه في هذا الإطار يأتي الاحتياج المصري للخبرة الفنلندية خاصة في مجالات تطوير بيئة التعليم والتعليم المهني، بالإضافة إلى تطوير المناهج وتأهيل المدرسين، ومن جانبه رحب الجانب الفنلندي بالتعاون مع مصر في هذا الإطار.