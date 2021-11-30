وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول عقد ورشة العمل التدريبية الافتراضية الأولى...

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. وفاء قنديل رئيس معهد تيودور بلهارس للأبحاث حول عقد ورشة العمل التدريبية الافتراضية الأولى التى نظمها "مركز التعاون" بالمعهد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تحت عنوان "صيانة دورة حياة البلهارسيا وإنتاج الأجسام المضادة متعددة النسيلة".

أشار التقرير إلى أن الورشة جاءت بهدف تدريب المشاركين على المحافظة على دورة حياة البلهارسيا فى المعمل، واستخراج الأنتيجينات والأجسام المضادة الخاصة بها لاستخدامها فى المجالات التشخيصية المختلفة.

وتضمنت ورشة العمل عدة جلسات للمحاضرات النظرية إلى جانب التدريب العملى وجلسات النقاش؛ لتبادل الآراء والخبرات بين المشاركين فى الورشة.

وأضافت د.حنان الباز رئيس مركز التعاون بالمعهد أن هذه الدورة التدريبية تم عقدها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وتأتى فى إطار الأنشطة الخاصة بالمركز لعقد سلسلة من الدورات التدريبية والندوات فى مجال تشخيص ومكافحة البلهارسيا خلال الفترة القادمة.

حضر الورشة 41 متدربًا من مصر، و21 من دول إفريقية وشرق أوسطية من الباحثين والعاملين فى مجال تشخيص ومكافحة البلهارسيا.