بعد خسارة كأس ليبرتادوريس.. إقالة ريناتو جاوتشو من تدريب فلامنجو

أقال نادى فلامنجو البرازيلي مدربه ريناتو جاوتشو، بعد يومين فقط من الهزيمة في نهائي كأس ليبرتادوريس 2-1 أمام بالميراس، وقال فلامنجو الذي يتخذ من ريو دي جانيرو مقرا له فى بيان رسمي: "يعلن فلامنجو أنه بعد محادثات بين الطرفين، أن المدرب ريناتو جاوتشو لم يعد مسؤولا عن الفريق الأول".

وطالت جاوتشو انتقادات حادة في الأسابيع الأخيرة، وكانت الهزيمة في الوقت الإضافي أمام الغريم المحلي في نهائي البطولة القارية التي تعادل دوري أبطال أوروبا، أول خسارة للنادي في عشر مباريات، القشة الأخيرة لمديري النادي مع المدرب.

ويحتل فلامنجو المركز الثاني في الدوري قبل أربع جولات على النهاية، ورغم ذلك يحتاج أتلتيكو مينيرو المتصدر لنقطة واحدة من آخر ثلاث مباريات ليحسم اللقب.

وتولي جاوتشو، المسؤولية في يوليو 2021، رابع مدرب لفلامنجو منذ رحيل البرتغالي جورجي جيسوس عن النادي في يوليو 2020، بعد قيادة الفريق للقب الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس.

وحقق نادي بالميراس لقب كأس كوبا ليبرتادوريس على حساب منافسه فلامينجو، بعد الفوز 2-1 في مباراة امتدت لشوطين إضافيين في نهائي برازيلي خالص.

ونجح بالميراس في الحفاظ على لقبه للعام الثاني على التوالي، كما تأهل لكأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات.