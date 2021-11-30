بقميصه الأحمر.. المنتخب المصري يواجه لبنان في كأس العرب غدًا

تقرر أن يرتدى المنتخب الوطنى قميصه الأحمر مع الشورت والجوارب السوداء خلال لقائه غدًا أمام المنتخب اللبنانى فى أولى مبارياتهما ضمن المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب، فيما يرتدى المنتخب اللبنانى طاقما أبيض. جاء ذلك خلال الذى عقد صباح اليوم الاجتماع التنسيقى للمباراة باستاد الثمامة الذى يستضيف المباراة بقيادة فريق متخصص من الاتحاد الدولى لكرة القدم FIFA وحضره عن الجانب المصرى وائل جمعة مدير المنتخب ومحمد صلاح المدير الإدارى ودكتور محمد أبو العلا طبيب الفريق وعبد الله سيد مسئول المهمات. تم خلال الاجتماع الإعلان عن الإجراءات التنظيمية للمباراة والتعليمات التحكيمية والطبية وموعد تحركات الفريقين.

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