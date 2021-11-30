/663686/استقرار-أسعار-الخضروات-والفاكهة-فى-الأسواق

أسعار الخضروات والفاكهة، يتطلع الكثير من المواطنين بشكل يومي إلى معرفة آخر تسعيرة محددة فى الأسواق، إذ يعتبر ذلك جزء أساسي على مائدة الأسرة المصرية بشكل منتظم.

دوت الخليج

ننشر أسعار الخضروات والفاكهة

ورصد موقع دوت الخليج، من خلال جولة فى الأسواق أسعار الخضروات والفاكهة وفقًا لآخر تحديث، وهو ما نشير إليه فى السطور التالية:-

ولوحظ خلال الجولة، وجود استقرار نسبيي فى أغلب أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق، حيث أن البرتقال البلدي قد وصل لـ 3.5 جنيه، والبرتقال 5 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم فى الأسواق

كما سجلت أسعار الطماطم اليوم الاثنين 1.5 إلى 3 جنيهات فى الجملة، بينما يبلغ سعر كيلو البطاطس بين 2 إلى 5 جنيها للكيلو، وتراجع سعر كيلو البصل أيضا 2 إلى 3.1 جنيها، واستقرت أسعار الكوسة بين 2.5 إلى 5 جنيهات.

ووفقًا لما تم رصده، فإن أسعار البرتقال البلدي قد سجلت 2 إلى 3.5 جنيها ، بينما سجل سعر البرتقال أبو سرة 3 إلى 5 جنيهات،.