شيخ الأزهر: نسعى إلى تصحيح الصورة السلبية والمفاهيم الخاطئة عن الدين الإسلامي الحنيف

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شيخ الأزهر يرأس الاجتماع الدوري لمجلس حكماء المسلمين بالإمارات - صور

وبدأ الاجتماع بترحيب فضيلة الإمام الأكبر بالأعضاء الجدد الممثلين في الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية البحريني، و الشيخ الدكتور محمد ذو الكفل بن محمد البكري، عضو مجلس الشيوخ الماليزي، و الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بجدة، والشيخ أحمد النور محمد الحلو، مفتي عام جمهورية تشاد.

شيخ الأزهر يؤكد على أهمية دور مجلس حكماء المسلمين في نصرة ودعم قضايا الأمة الإسلامية

وأكد شيخ الأزهر، أهمية دور مجلس حكماء المسلمين في نصرة ودعم قضايا الأمة الإسلامية، وتصحيح الصورة السلبية والمفاهيم الخاطئة عن الدين الإسلامي الحنيف.

من جانبه، أعرب الدكتور عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، عضو المجلس، عن خالص تحياته للأعضاء الجدد، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم لخدمة قضايا الأمة الإسلامية، مشددا على أن مجلس حكماء المسلمين يضطلع بمهام جسيمة؛ خاصة في ظل ما يمر به العالم الإسلامي من أزمات متلاحقة، وأننا جميعا مسئولون أمام الله عن تقديم حلول بشان هذه الأزمات وقيادة الأمة الإسلامية لما فيه الخير والصلاح.

ويناقش الاجتماع أبرز قضايا الأمة الإسلامية على الساحة العالمية، كالاندماج الإيجابي للمسلمين في المجتمعات الغربية، وقضايا السلم، وتعزيز دور القيادات الدينية الإسلامية في دعم استقرار المجتمعات، ودور المجلس في تأهيل قيادات شبابية قادرة على حمل راية السلام العالمي في المستقبل، ورفع وعي الشباب بالأزمات الإنسانية المعاصرة وتعزيز دورهم في الاضطلاع بأدوار فاعلة تجاه هذه الأزمات؛ بما يسهم في نشر قيم التعايش والسلام.