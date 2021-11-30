20 فريقا يشاركون فى بطولة الكرة الشاطئية للمدن الجامعية بسوهاج

جدة - نرمين السيد - تنظم رعاية شباب المدن بجامعة سوهاج، بطولة الكرة الشاطئية بمشاركة 20 فريقا من الطلبة والطالبات، والتى تستمر فى الفترة من 14 نوفمبر الجارى حتى 2 ديسمبر المقبل، وتقام على أرض ملاعب المدن الجامعية بالحرم الجامعى.





وقال الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس جامعة سوهاج لشؤون التعليم والطلاب، أن إدارة الجامعة تعطى أولوية واهتمام شديد بدعم الأنشطة الطلابية والفعاليات ماديا ومعنويا، لتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة بمختلف أشكالها.

وقالت سامية زايد مدير عام المدن الجامعية، أن الهدف من تنظيم البطولة صقل المهارات الرياضية لدى الطلاب، وإكتشاف الموهوبين وتبنيهم لتشكيل المنتخبات الرياضة التى تمثل الجامعة فى المحافل الرياضية.

وأوضح الدكتور يحيى ثابت المشرف على رعاية شباب المدن الجامعية، بأن البطولة شارك فيها 20 فريقا من مختلف كليات الجامعة، منهم 12 فريقا من طلاب المدن الجامعية تم تقسيمهم إلى أكثر من مجموعة.

وأشارت ماريان مكرم مديرة رعاية شباب المدن الجامعية، بأن بطولة الطالبات شارك فيها 8 فرق من طالبات المدن الجامعية، موضحا أن كل فريق يتكون من ثلاثة لاعبين، وتبدأ الفعاليات من الساعة السادسة مساء حسب الجدول الخاص بالمباريات، وذلك تحت إشراف الكابتن مؤمن السيد الأخصائى الرياضى.