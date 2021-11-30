وقال الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس جامعة سوهاج لشؤون التعليم والطلاب، أن إدارة الجامعة تعطى أولوية واهتمام شديد بدعم الأنشطة الطلابية والفعاليات ماديا ومعنويا، لتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة بمختلف أشكالها.
وقالت سامية زايد مدير عام المدن الجامعية، أن الهدف من تنظيم البطولة صقل المهارات الرياضية لدى الطلاب، وإكتشاف الموهوبين وتبنيهم لتشكيل المنتخبات الرياضة التى تمثل الجامعة فى المحافل الرياضية.
وأوضح الدكتور يحيى ثابت المشرف على رعاية شباب المدن الجامعية، بأن البطولة شارك فيها 20 فريقا من مختلف كليات الجامعة، منهم 12 فريقا من طلاب المدن الجامعية تم تقسيمهم إلى أكثر من مجموعة.
وأشارت ماريان مكرم مديرة رعاية شباب المدن الجامعية، بأن بطولة الطالبات شارك فيها 8 فرق من طالبات المدن الجامعية، موضحا أن كل فريق يتكون من ثلاثة لاعبين، وتبدأ الفعاليات من الساعة السادسة مساء حسب الجدول الخاص بالمباريات، وذلك تحت إشراف الكابتن مؤمن السيد الأخصائى الرياضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 20 فريقا يشاركون فى بطولة الكرة الشاطئية للمدن الجامعية بسوهاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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