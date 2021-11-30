وزير الإنتاج الحربى: نسعى للتعاون مع البرتغال فى تصنيع مشترك قريبا (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، كاترينا نينوس نائب الرئيس لشئون الدفاع وعضو بشركة الصناعات الدفاعية البرتغالية بحضور سفيرة البرتغال بمصر مانويلا فرانكو، جاء ذلك بجناح وزارة الإنتاج الحربى على هامش فاعليات اليوم الثانى لمعرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021" المقام فى الفتـرة من 29/11 - 2 ديسمبر 2021.





وأوضح المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى أن هذا اللقاء يأتى لتأكيد العلاقات الوطيدة بين الجانبين المصرى والبرتغالى، إذ تم إستعراض الإمكانيات التكنولوجية والفنية والتصنيعية لوزارة الإنتاج الحربى، كما استعرضت شركة الصناعات الدفاعية البرتغالية أبرز منتجاتها لإيجاد مجالات للتعاون المشترك مع شركات وزارة الإنتاج الحربى، معربا عن تقديره لحرص الشركات البرتغالية على المشاركة بفاعلية فى معرض "EDEX 2021".

وأعرب الوزير مرسى عن تطلعه إلى تعميق علاقات التعاون بهدف التصنيع المشترك وتدريب العمالة الفنية وتبادل الخبرات التصنيعية والتكنولوجية بين الشركات البرتغالية وشركات الإنتاج الحربى، والاستفادة من هذا المعرض لتبادل الرؤى والأفكار نحو تطوير الصناعات العسكرية وفقا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة فى مجال نظم الدفاع والتسليح.

كما أعربت كاترينا نينوس نائب الرئيس لشؤون الدفاع وعضو بشركة الصناعات الدفاعية البرتغالية عن سعادتها بالدعوة الموجهة إليها لتكون جزءا من هذا الحدث المهم، مؤكدة على تميز مصر بإقامة هذا المعرض الذى ولد عملاقا منذ بداية عقده عام 2018، مشيرة إلى أن "EDEX 2021" يعد ملتقى إقليمى ودولى للشركات العاملة فى مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية.

وأشادت نينوس بما شاهدته من إمكانيات متطورة فى مجال التصنيع العسكرى لمعروضات جناح وزارة الإنتاج الحربى، داعية إلى عقد المزيد من اللقاءات للتباحث بشكل أكثر تعمقا حول سبل عقد شراكات جديدة بين شركة الصناعات الدفاعية البرتغالية وشركات ووحدات الإنتاج الحربى، مثنية على مدى قوة ومتانة العلاقات بين مصر والبرتغال ومعربة عن ثقتها فى أن مسار هذه العلاقات سوف يستمر فى التطور خلال الفترة المقبلة.

وأشار المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر إلى أنه تم خلال اللقاء التأكيد على إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى والتى تهدف إلى التعاون مع كافة الشركات العالمية من أجل نقل وتوطين أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا فى مختلف المجالات داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة، كما تم الإشارة أيضا إلى أن مصر فى الآونة الأخيرة تحقق تقدما اقتصاديا إيجابيا من خلال التعاون الوثيق بين مؤسسات الدولة المختلفة حيث تم إستعراض العديد من الإنجازات والنجاحات التى حققتها شركات ووحدات الإنتاج الحربى بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة والقطاع الخاص لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى.