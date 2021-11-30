الوطنية الفنلندية: الإصلاحات المصرية فى التعليم تتشابه مع النظام لدينا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، أن الوزارة تعمل على تضافر الجهود والتنسيق المستمر مع شركاء التنمية لإصلاح التعليم الفنى، وجذب المزيد من الطلاب، عن طريق ربط التعليم الفنى بسوق العمل العالمى، واستحداث تخصصات جديدة كالذكاء الاصطناعى وصناعة الحلى والمجوهرات والبرمجة وعمل الموانئ، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل.





وذكرت الوزارة فى بيان اليوم، أن ذلك جاء خلال الاجتماعات التى عقدها الدكتور طارق شوقى فى فنلندا، مع عدد من المسؤولين بالوكالة الوطنية الفنلندية للتعليم على رأسهم المدير العام للوكالة مينا كيلها، ومدير قسم التأثير وتنسيق العلاقات الدولية بالوكالة سامو يتسالو، ومستشار التعليم بالوكالة أنيلى روتياينن، ومستشار التعليم المهنى بالوكالة هنا اوتيرى.

حضر الاجتماع سفير مصر فى هلسنكى هيثم صلاح، وسفير فنلندا بالقاهرة بيكا كوسون، ونائب الوزير للتعليم الفنى الدكتور محمد مجاهد، ورئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدكتور عمرو بصيلة.

وتمت خلال الاجتماعات مناقشة تبادل الخبرات ومجالات التعاون بين البلدين فى التعليم وخاصة التعليم الفنى، حيث استعرض الدكتور طارق شوقى، التطورات التى أنجزتها مصر خلال الأعوام السابقة فى إطار برنامج إصلاح منظومة التعليم، فضلاً عن استعراض التحديات التى تسعى مصر للتغلب عليها.

وأوضح أنه فى هذا الإطار يأتى الاحتياج المصرى للخبرة الفنلندية خاصة فى مجالات تطوير بيئة التعليم والتعليم المهنى، بالإضافة إلى تطوير المناهج وتأهيل المدرسين.

من جانبه، أعرب الجانب الفنلندى، فى بداية الاجتماع، عن ترحيبهم بالتعاون مع مصر، مشيرين إلى متابعتهم الحثيثة للتطورات التى يشهدها نظام التعليم فى مصر فى إطار برنامج إصلاح منظومة التعليم، وأن تلك الإصلاحات تتشابه فى العديد منها مع الإجراءات والنظم التعليمية المتواجدة فى فنلندا، والتى جعلت نظام التعليم الفنلندى واحدًا من أفضل النظم على مستوى العالم.

واستعرضوا فى هذا الشأن الهيكل التنظيمى لنظام التعليم والتعليم المهنى فى فنلندا، بالإضافة إلى سبل صياغة السياسات التعليمية، وتطوير المناهج، فضلاً عن سبل تأهيل المعلمين للتكيف مع التطورات التى يشهدها قطاع التعليم والتى تعنى بالأساس إلى زيادة قدر المعرفة ومهارات التعلم والاتصال لدى الطالب، بدلاً من الالتزام بنظام معين لتقييمه من خلال الاختبارات.