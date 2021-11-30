مدبولى: المواطنون يُقدرون مشروعات حياة كريمة وسعداء بها

جدة - نرمين السيد - استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بالإشارة إلى أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لمحافظة أسوان، يوم الخميس الماضى؛ لتفقد القرى المتضررة من موجة الأمطار الغزيرة وتداعياتها.





وفى هذا الصدد، قال رئيس الوزراء: الرئيس السيسى وجّه بأن يتم البدء فى أعمال تطوير القرى المُتضررة، وإدراجها على الفور ضمن المرحلة الحالية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفى إطار اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، تم عقد اجتماع مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث تم الاتفاق على سرعة بدء العمل فى هذه القرى، على أن تتم متابعة التنفيذ مع كل من وزير التنمية المحلية ومحافظ أسوان.

فى السياق ذاته، لفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن رئيس الجمهورية زار أيضا قرية "الشهامة"، وهى إحدى القرى المدرجة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة"، حيث تابع أعمال التطوير الجارية بها، مُشددا على ضرورة المتابعة المستمرة من قبل الوزراء المعنيين للموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة، والتأكيد على الإسراع فى معدلات التنفيذ.

وتابع رئيس الوزراء فى هذا الصدد: المواطنون يشعرون بأهمية مشروعات المبادرة التى تلمس حياتهم اليومية، وتحقق طموحاتهم، ويجب علينا أن نكون على مستوى تطلعات أهالينا من خلال الإسراع فى معدلات التنفيذ، خاصة أنهم جميعا يقدرون هذه المشروعات وسعداء بها.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولى بعد ذلك للحديث عن احتفالية افتتاح طريق المواكب الكبرى- طريق الكباش، والتى شرفت بحضور رئيس الجمهورية، وحرصت وسائل الإعلام العالمية والمحلية على تغطيتها ونقلها لإبراز الإنجاز الذى تحقق بأيادى المصريين، مشيرا كذلك إلى أعمال التطوير التى تمت فى مدينة الأقصر بوجه عام.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لجميع الوزراء والمسؤولين الذين نفذوا هذه المشروعات بهدف تقديم المدينة بهذه الصورة المشرفة، لافتا إلى أن الحكومة ستبدأ أيضا فى تطوير مدينة أسوان، باعتبارها أحد أهم المدن السياحية المصرية، ولدى الحكومة خطة ايضا لتطوير المدينة لتخرج بصورة مبهرة، كما سيتم تطوير مدينة "إسنا" التى تضم مزارات أثرية وسياحية بارزة.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"، مشيدا بالتنظيم الذى تم للمعرض على أعلى مستوى، حيث حرصت كبريات الشركات فى هذا المجال على المشاركة.