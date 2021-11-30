الخارجية تنظم جولة لسفراء دول أمريكا اللاتينية إلى مدينة الجلالة (صور)

جدة - نرمين السيد - نظّمت وزارة الخارجية جولة لسفراء دول أمريكا اللاتينية إلى مدينة الجلالة، فى إطار الجهود للترويج السياحى والاستثمارى، وبحث سبل زيادة حركة التبادل التجارى مع دول أمريكا اللاتينية، وإطلاعهم على المشروعات التنموية العملاقة التى دشنتها الدولة المصرية خلال الأعوام الأخيرة.





قال السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا اللاتينية، أن الزيارة تضمنت تفقد السفراء لمجمع الرخام والجرانيت بالجلالة، وزيارة لأحد مصانع السيراميك، إذ تم استعراض قدرات مصر الإنتاجية والتصديرية فى صناعة الرخام والسيراميك، ومستوى الجودة والتنافسية العالمية الذى تتمتع به مصر فى كلا المجالين.. كما تضمن جدول الزيارة جولة تعريفية لأبرز المنشآت السياحية فى مدينة الجلالة ومن بينها الفنادق السياحية الجديدة، ومركز التسوق بالمدينة، وخط التليفريك الجديد. والتقى وفد سفراء الدول اللاتينية على هامش الزيارة مع رئيس جامعة الجلالة للتعرف على أبرز الفروع الأكاديمية المتوفرة بالجامعة وإمكانية تدشين تعاون أكاديمى بين جامعة الجلالة والجامعات فى القارة اللاتينية.

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