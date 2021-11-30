أضاف البرشاوى، خلال داخلة عبر "زووم" مع برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، أن الرئة مثل الإسفنجة والسجائر تجعلها مليئة بفقاعات هواء وغير منتجة، ويكون الهواء داخل الرئة ولكن لا يصل إلى الدم، كما أن السجائر الإلكترونية بها سموم ومعادن بسبب التركيبة الخاصة بها، مشددًا على أن الزيوت بها أجزاء من معادن يظل آثارها غير مدروس بالكامل وهى مشكلة لم يُعرف مداها بعد.
ولفت إلى أن السجائر العادية قد تؤدى إلى التهابات شديدة فى الرئة بنسبة قليلة وقد تكون نادرة لكن السجائر الإلكترونية تؤدى إلى هذه الالتهابات بشكل أسرع، لأنها تؤذى مراكز التنفس فى الخلايا بشكل أسرع، مشيرًا إلى أن المادة التى بها حرارة وزيت تكون مضرة أكثر.
أوضح الأستاذ بجامعة كاليفورنيا أن هذا الوباء –التدخين- متفشى فى أمريكا خصوصًا بين الشباب وهناك من يدخن سجائر إلكترونية فقط ولكن آثارها أسوأ وأسرع من السجائر العادية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أستاذ بجامعة كاليفورنيا: السجائر الإلكترونية أخطر من التقليدية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.