أستاذ بجامعة كاليفورنيا: السجائر الإلكترونية أخطر من التقليدية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أحمد البرشاوى، أستاذ الأمراض الصدرية والعناية المركزة فى جامعة كاليفورنيا، أن السجائر الإلكترونية قد تكون فى بعض الأحيان أكثر ضررًا من السجائر التقليدية، موضحًا أن الإلكترونية تؤدى إلى نفس النتيجة التى تؤدى إليها العادية لكن فى وقت أسرع.





أضاف البرشاوى، خلال داخلة عبر "زووم" مع برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، أن الرئة مثل الإسفنجة والسجائر تجعلها مليئة بفقاعات هواء وغير منتجة، ويكون الهواء داخل الرئة ولكن لا يصل إلى الدم، كما أن السجائر الإلكترونية بها سموم ومعادن بسبب التركيبة الخاصة بها، مشددًا على أن الزيوت بها أجزاء من معادن يظل آثارها غير مدروس بالكامل وهى مشكلة لم يُعرف مداها بعد.

ولفت إلى أن السجائر العادية قد تؤدى إلى التهابات شديدة فى الرئة بنسبة قليلة وقد تكون نادرة لكن السجائر الإلكترونية تؤدى إلى هذه الالتهابات بشكل أسرع، لأنها تؤذى مراكز التنفس فى الخلايا بشكل أسرع، مشيرًا إلى أن المادة التى بها حرارة وزيت تكون مضرة أكثر.

أوضح الأستاذ بجامعة كاليفورنيا أن هذا الوباء –التدخين- متفشى فى أمريكا خصوصًا بين الشباب وهناك من يدخن سجائر إلكترونية فقط ولكن آثارها أسوأ وأسرع من السجائر العادية.