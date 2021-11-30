البيئة تستجيب لشكوى مواطنى العيايدة بمنطقة الصف بالجيزة

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بسرعة التعامل مع الشكاوى الواردة من المواطنين والعمل على فحصها وحلها، قام مسئولى التفتيش بالوزارة بسرعة التعامل مع الشكوى الواردة من مواطنى عرب العيايدة بمنطقة الصف بالجيزة، بشأن التضرر من صدور انبعاثات عن مصنعين إضافة إلى الضوضاء الصادرة عن أحدهما.

وعلى الفور قامت لجنة التفتيش المختصة بمتابعة محور عرب أبو ساعد لمجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة، بالتوجه لفحص الشكوى المقدمة وتفقد المصانع للوقوف على حالتها البيئية. وأيضاً تم تفقد الوضع البيئى للمنطقة المحيطة بالمصنع للتعرف على تأثير أنشطة المصانع محل الشكوى على البيئة المحيطة به.

واسفرت نتائج المعاينة عن وجود مخالفات متعددة لتلك المصانع، وبناء على ما تم رصده قامت اللجنه بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث تم تحرير محضرين وجارى عرض كافة التقارير الفنية ونتائج المعاينة الميدانية على السلطة المختصة .

وتهيب وزارة البيئة بالمنشات الصناعية الالتزام بالاشتراطات والمعايير والحدود البيئية المنصوص عليها بقانون البيئة تجنبا لتوقيع العقوبات المقررة قانوناً لمخالفة تلك الاشتراطات والتي تتراوح مابين الغرامة المالية والحبس .