سعفان: تعيين ١٥٤٥ شاباً .. منهم ٢٣ من ذوى القدرات بالإسماعيلية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين ١٥٤٥ شاباً ، منهم ٢٣ شاب من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها ٢٦٨٨ شاباً.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر مدير المديرية ، أشار فيه إلي أنه خلال أكتوبر الماضي، قامت المديرية باستخراج ٧٩٢ شهادة قياس مستوى المهارة ، و ٧٤٢ رخصة مزاولة الحرفة ، وتلقت ٢٤ شكوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً ، وتم تحويل ١٣ شكوى للقضاء ، و ١٠ شكاوي مازالت تحت البحث والدراسة.

وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على ٣٣٤ منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، وأسفر عن تحرير ١٧ محضراً للمنشآت المخالفة ، بالإضافة إلى عقد ندوتين توعية للعمال حضرها ٢٥ عاملا، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على ٩٩ منشأة ، وتحرير ١١ محضراً للمنشآت المخالفة ، وعقد ٧ ندوات توعية .

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية بإستخراج ١٦ ترخيص عمل للأجانب لأول مرة ، وتجديد ٤٢ آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.