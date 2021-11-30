وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السعودي:أمن مصر المائي جزء لا يتجزأ من...

أكد السفير أحمد قطان وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية بالمملكة العربية السعودية، موقف المملكة الداعم لمصر في الحفاظ على حقوقها المائية، مشددا على أن أمن مصر المائي جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي.
ونوه قطان - في لقائه مع السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية في الرياض - بقوة ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وذكرت الخارجية اليوم الثلاثاء أن الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيز مجالات التعاون مع الدول الأفريقية في إطار سياسة البلدين الخارجية الرامية إلى تنمية العلاقات مع دول القارة.
من جهته، أكد السفير المصري على العلاقات الوثيقة التي تربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما يجمعهما من روابط وطيدة وتنسيق مستمر تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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