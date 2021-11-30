بعد إصابته بفيروس كورونا.. إسلام جابر يخضع للعزل المنزلي

خضع إسلام جابر لاعب وسط الزمالك لعزل منزلى عقب التأكد من إصابته بفيروس كورونا، خلال المسحة التى خضع لها أمس وأثبتت إيجابية العينة.

وكان إسلام جابر قد شعر ببعض الأعراض عقب مباراة سيراميكا فى الدورى، وخضع لمسحة طبية أمس تأكد من خلالها إصابته بفيروس كورونا.

من ناحية أخرى يستعد وفد من الزمالك برئاسة أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة للسفر إلى البرتغال للتفاوض مع ناديى مارتيمو وسبورتنج لشبونة البرتغاليين بشأن الغرامات الموقعة على النادى لصالح الناديين فى قضايا انتقال محمد إبراهيم وشيكابالا.

وسيقوم الوفد بالتفاوض مع مسئولى الناديين البرتغاليين لجدولة مستحقاتهما والتنازل عن القضايا ضد الزمالك، فى ظل التهديد بمنع لزمالك من القيد لفترات مقبلة بسبب احكام لجنة الانضباط فى الفيفا.

وكانت لجنة الانضباط فى الفيفا قد غرمت الزمالك مليون يورو لصالح نادى مارتيمو فى أزمة انتقال محمد إبراهيم من النادى البرتغالى إلى الزمالك، فيما غرمت اللجنة الزمالك مليون و200 الف دولار في صفقة انتقال شيكابالا الي الزمالك أيضا.

من ناحية أخرى يسعى مجلس إدارة الزمالك لرفع عقوبة الإيقاف عن محمود عبد الرزاق شيكابالا، والتى يتبقى منها مباراتان أمام المقاولون العرب وغزل المحلة، بعدما قضى اللاعب 6 مواجهات موقوفًا على خلفية أحداث استلام الزمالك درع الدورى فى آخر مباراة بالموسم المنقضى.

ويتواصل مجلس إدارة الزمالك مع مسئولى اتحاد الكرة لإنهاء عقوبة الإيقاف عند الـ6 مباريات وعدم الانتظار لإتمام عقوبة الثمانى مباريات، حتى يستطيع اللاعب المشاركة مع فريقه فى مواجهات الدورى المقبلة والتى ستكون أمام المقاولون العرب يوم 21 من الشهر المقبل.