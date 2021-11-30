موعد مباراة مصر ولبنان فى مونديال العرب

يدخل المنتخب الوطنى تحديا جديدا غدا عندما يلتقى لبنان فى مستهل مشواره بدور المجموعات من كأس العرب، المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر الجارى إلى 18 ديسمبر المقبل.



موعد مباراة مصر ولبنان

تقام مباراة المنتخب الوطنى أمام لبنان فى الثالثة عصر غد على قنوات bein sport.



المنتخب الوطنى يرتدى الزى الأحمر

تقرر أن يرتدى المنتخب الوطنى قميصه الأحمر مع الشورت والجوارب السوداء خلال لقائه غدًا أمام المنتخب اللبنانى فى أولى مبارياتهما ضمن المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب، فيما يرتدى المنتخب اللبنانى طاقما أبيض.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقى للمباراة الذى عقد صباح اليوم باستاد الثمامة الذى يستضيف المباراة بقيادة فريق متخصص من الاتحاد الدولى لكرة القدم FIFA وحضره عن الجانب المصرى وائل جمعة مدير المنتخب ومحمد صلاح المدير الإدارى ودكتور محمد أبو العلا طبيب الفريق وعبد الله سيد مسئول المهمات.



أفشة "العقل المفكر" لكيروش أمام لبنان

أصبح محمد مجدى أفشة صانع ألعاب المنتخب الوطنى العقل المفكر للبرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للفراعنة فى لقاء لبنان المقرر إقامته غدا فى الجولة الأولى لدور المجموعات من كأس العرب.

ويعد أفشة صانع الألعاب الوحيد للمنتخب فى تلك البطولة نظرا لغياب محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى والذى منعه عدم إدراج البطولة فى الأجندة الدولية من التواجد، بالإضافة لعبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز المشارك مع فريقه فى دور الـ32 مكرر بالكونفيدرالية الأفريقية.



المنتخب الوطنى يختتم استعداداته الليلة لمواجهة لبنان

يختتم المنتخب الوطنى استعدادته الليلة لمواجهة لبنان غدا، والتى سيضع فيها كارلوس كيروش التشكيل المناسب للمباراة، والتى من المتوقع أن تشهد مفاجآت عديدة نظرا لغياب المحترفين.