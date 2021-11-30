بعد جائزة الكرة الذهبية.. تعرف علي نقاط ميسي ومنافسوه في سباق التتويج

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، عن النقاط التى حصل عليها ليونيل ميسى ومنافسوه فى سباق التتويج بالكرة الذهبية فى الساعات الماضية. وتوج ميسى بجائزة الكرة الذهبية السابعة فى مسيرته، أمس الاثنين، متفوقا على جميع اللاعبين فى القائمة ليوسع الفارق مع منافسه التقليدى رونالدو صاحب الـ5 كرات ذهبية. وحقق ميسى نجاحا كبيرا فى الموسم الماضى بالتتويج ببطولة كوبا أمريكا مع المنتخب الأرجنتينى بجانب الفوز بكأس ملك إسبانيا مع برشلونة الإسبانى قبل رحيله إلى باريس سان جيرمان الفرنسى. وكشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية عن عدد النقاط التى حصل عليه كل لاعب فى قائمة المصغرة التى ضمت 30 لاعبا، حيث جاء المصرى محمد صلاح فى المركز السابع بـ121 نقطة فيما حصل لوكا مودريتش على 0.

وجاء عدد نقاط كل لاعب فى سباق التتويج بالكرة الذهبية بحسب الموندو كالتالى:

ليونيل ميسى (برشلونة-باريس سان جيرمان / الأرجنتين) 613 روبرت ليفاندوفسكى (بايرن / بولندا) 580 جورجينيو (تشيلسى / إيطاليا) 460 كريم بنزيما (ريال مدريد / فرنسا) 239 نجولو كانتي (تشيلسى / فرنسا) 186 كريستيانو رونالدو (يوفنتوس - مان يونايتد / البرتغال) 178 محمد صلاح (ليفربول / مصر) 121 كيفين دي بروين (مانشستر سيتي / بلجيكا) 73 كيليان مبابي (باريس سان جيرمان / فرنسا) 58 جانلويجي دوناروما (ميلان - باريس سان جيرمان) 36 إرلينج هالاند ( دورتموند / النرويج) 33 روميلو لوكاكو (إنتر تشيلسي / بلجيكا) 26 جيورجيو كيليني (يوفنتوس / إيطاليا) 26 ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس / إيطاليا) 18 رحيم سترلينج (مانشستر سيتي / إنجلترا) 10 نيمار (باريس سان جيرمان / البرازيل) 9 لويس سواريز (أتلتيكو مدريد / أوروجواي) 8 سايمون كيير (ميلان / الدنمارك) 8 ميسون ماونت (تشيلسي / إنجلترا) 7 رياض محرز (مانشستر سيتي / الجزائر) 7 لاوتارو مارتينيز (إنتر / الأرجنتين) 6 برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد / البرتغال) 6 هارى كين (توتنهام / إنجلترا) 4 بيدري جونزاليس (برشلونة / إسبانيا) 3 فيل فودين (مانشستر سيتي / إنجلترا) 2 جيرارد مورينو (فياريال / اسبانيا) 1 نيكولو باريلا (إنتر / إيطاليا) 1 روبن دياس (مانشستر سيتي / البرتغال) 1 سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي / إسبانيا) 0 لوكا مودريتش (ريال مدريد / كرواتيا) 0

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