/663695/محافظ-الغربية-يتفقد-أعمال-الرصف-الجانبية-في-جولة-سيرا-على-الأقدام

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، في جولة سيراً على الأقدام، أعمال رصف شارع الشيخ محمد متولي الشعراوي "الجانبية" والذي يتم رصفه ضمن خطة المحافظة الإضافية بتنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري بتكلفة ٨.٢ مليون جنيه ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ووجه محافظ الغربية بسرعة الانتهاء من أعمال الشارع كونه أحد المحاور المرورية الحيوية داخل المدينة وبانتهائه ستنتهي المحافظة من رصف أطول محور بعرض مدينة طنطا بداية من طريق طنطا إسكندرية الزراعي وحتى طريق طنطا المحلة "شارع إسكندرية، المحطة، الجانبية، سكة المحلة".

محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف الجانبية في جولة سيراً على الأقدام

واختتمت الجولة بتفقد أعمال تطوير نفق قحافة وكورنيش طنطا ناحية كوبري الغفران، جاء ذلك بحضور الأستاذ عادل داوود رئيس حي أول طنطا، الأستاذ محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

على جانب أخر أكد رحمى أن الكورنيش الجديد سيتم تنفيذة قريباً گ متنفس جديد لأهل مدينة سمنود يتميز بالشكل الحضارى الراقى ليناسب تلك المدينة الأثرية بجانب إلى خلق محور مرورى جديد داخل مدينة سمنود.

كورنيش جديد لمدينة سمنود بالغربية على غرار كورنيش طنطا

الجدير بالذكر أن إسلام النجار رئيس مدينة سمنود كان قد تحدث فى حوار سابق عن تلك المشروع لموقع «دوت الخليج» وأكد على أهمية هذا المشروع لمدينة سمنود موضحاً أنه سيتم عرض الفكرة على محافظ الغربية بالتنسيق مع النائب محمد زايد عضو مجلس النواب بالإضافة لجانب بعض المشروعات المقترحة من رئيس المدينة حتى يرقى بمدينة سمنود كونها من أهم المدن الأثرية الموجودة بالمحافظة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم قد قررت تكليف المهندس ناصر حسن وكيلاً للوزارة بمحافظة الغربية منذ عام ٢٠١٩ خلفا ل محمد فاروق الذى كان يشغل منصب القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم خلفا للشناوى عايد الذى تم تصعيدة مدير لمديرية التربية والتعليم بالأقصر.

بقرار وزارى: تجديد الثقة لناصر حسن مديراً لمديرية التربية والتعليم بالغربية

الجدير بالذكر أن قرار الوزير اليوم يرجع تقديراً للمهندس ناصر حسن لجهودة المبذولة واعمالة الملموسة داخل المديرية خلال العامين الماضيين والدور الذى لعبة من أجل تنفيذ كافة الأعمال المكلف بها من قبل الوزارة . حيث قدم المهندس ناصر حسن مدير المديرية خالص الشكر والتقدير للسيد وزير التربية والتعليم على تقتة الغالية متمنياً من الله أن يكون عند حسن ظن الجميع.