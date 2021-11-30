/663699/مايسة-عطوة-المرأة-المصرية-من-ضمن-الركائز-الأساسية-فى-التنمية-الشاملة-للجمهورية-الجديدة

شاركت النائبة مايسة عطوة ، عضو مجلس النواب ورئيس كتلة ستات وشباب أد التحدي، لجنة المشاركة السياسية بعنوان "المشاركة السياسية والعنف ضد المرأة"، وياتي ذلك ضمن حملة ال16يوم لمناهضة العنف ضد المرأة الذي أقيم بالمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، أمس الأتنين الموافق 29/11/2021 تمام الساعه العاشرة صباحا حتي الساعه الواحده ظهرا.

دوت الخليج

مايسة عطوة: المرأة المصرية من ضمن الركائز الأساسية فى التنمية الشاملة

ومجموعة كبيرة من أعضاء وعضوات كتلة ستات وشباب أد التحدي و النائبة سناء السعيد عضو المجلس ومقررة اللجنة، والنائبة سميرة الجزار عضو اللجنة، ودكتورة سهام جبريل عضو المجلس ومقررة مناوي اللجنة ، والسفيرة سناء زايد ، وا.جمهورية عبد الرحيم عضوة اللجنة، وا. دينا الجندي عضوة اللجنة ،وا. رنا كريم عضوة اللجنة ،و ا.محمد منير عضو اللجنة.

مايسة عطوة: للمرأة دور مجتمعي هام

و أكدت النائبة مايسة عطوة، على الدور الهام للمرأة، باعتبارها نصف المجتمع، وأن ذلك يأتى ضمن ندوات حملة التوعية بحقوق المرأة ومناهضة العنف، والتحرش وزواج القاصرات، وكيفية التعامل مع حالات العنف، بهدف رفع الوعى، وخلق رأى عام لمناهضة كافة اشكال العنف الموجه، خاصة بعد وصول المرأة الى اعلى المناصب القيادية الرفيعة فى الدولة، بدعم غير مسبوق من القيادة السياسة، والتى تعتبرها أن المرأة من ضمن الركائز الأساسية فى التنمية الشاملة للجمهورية الجديدة، من خلال تمكين المرأة، باعتبارها أحد أهداف استراتيجية مصر 2030.

وتوجهت النائبة مايسة عطوة بالشكر والتحية والتقدير لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة النائبة سناء علي الدعوة الجميلة الأكثر من رائعه للاهتمام بأهم ما يخص المرأة .

وطالبة بالدعاء بالشفاء العاجل للدكتورة والاخت والصديقين مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.