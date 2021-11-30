/663700/الأغلبية-البرلمانية-تنصف-لغة-الضادبتشريعات-وقوانين-مصرورشاد-يستشهد-بـحافظ-إبراهيم

شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة النائب أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، إنصاف جديد للغة العرية من الأغلبية البرلمانية وذلك بمقترح النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، والذى طالب بحذف كافة المصطلحات الانجليزية الواردة بمشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، واستبدالها باللغة العربية

دوت الخليج

وقال رشاد: يجب ألا يخرج أى مشروع قانون من المجلس، يحتوى على مصطلح إنجليزى، موجها حديثه وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس و رئيس الجلسة، بضرورة إدراج ذلك الأمر لمناقشته بالاجتماع المقبل للجنة العامة للمجلس، لإقرار قاعدة يتم الإلتزام بها بشأن ذلك.

وتابع: نتمنى نكون اللبنة الاخيرة للدفاع عن اللغة العربية.واستشهد رشاد فى كلمته، أبيات شعر للشاعر حافظ ابراهيم، مستعرضا جمال اللغة العربية وأهمية الاعتزاز بها والإعتماد عليها فى كل أعمالنا.

وقال أشرف رشاد:

وَسِعتُ كِتابَ اللَهِ لَفظاً وَغايَةً

وَما ضِقتُ عَن آيٍ بِهِ وَعِظاتِ

فَكَيفَ أَضيقُ اليَومَ عَن وَصفِ آلَةٍ

وَتَنسيقِ أَسماءٍ لِمُختَرَعاتِ

أَنا البَحرُ في أَحشائِهِ الدُرُّ كامِنٌ

فَهَل سَأَلوا الغَوّاصَ عَن صَدَفاتي

الأغلبية البرلمانية تنصف «لغة الضاد»بتشريعات وقوانين مصر..ورشاد يستشهد بـ«حافظ إبراهيم»

ومن جانبه، عقب ممثل هيئة الرقابة المالية، معلنا تأييده لمقترح رئيس الأغلبية البرلمانية. وأوضح ان السبب فى تلك المصطلحات الإنجليزية بمشروع القانون كان نتيجة وجود أطراف كثيرة منها أجنبية فى سوق المال، الا أنهم ليس لديهم مانع فى استبدال المصطلحات بالعربية.

وعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، مقترح رئيس الاغلبية للتصويت على المجلس، ووافق الأعضاء علي المقترح.