صاحب مهرجان «شيماء»: «أنا خريج سياحة وفنادق وناوي أدخل امتحانات النقابة»

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كشف يوسف سوستة صاحب مهرجان «شيماء» والبالغ من العمر 23 عامًا عن مؤهله الدراسي وأسرار في حياته، فضلًا عن السر وراء فكرة الكليب الذي أحدث ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج يرصد تصريحات يوسف سوستة صاحب مهرجان شيماء في برنامج «تحت الشمس»

تعرف على مهنة يوسف سوستة الأصلية

قال يوسف سوستة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» الذي يقدمه الدكتور معتز عبد الفتاح عبر قناة «الشمس»: "أنا شغال في مجال الأفراح منذ فترة، وأغني كلام الشارع القديم والمهرجانات، كلام الناس البسيطة والعشوائيات".

واستطرد: "الإيفيه بتاع شيماء جيه من بساطة الشارع، وقصدت إن الناس تضحك وتنبسط وبس، كل الناس بتدور على شيماء لحد ما يكتشفوا في الآخر إنها بطة".

صاحب مهرجان شيماء ينوي دخول امتحانات النقابة

وأضاف: "أنا بغني زي ما الناس عايزة والموسيقى تغيرت عن زمان، بعيدا عن الإسفاف في الكلمات لأن هناك أطفال تسمعنا وتغني، وأنوي دخول امتحانات النقابة".

وأوضح سوستة أنه حاصل على دبلوم سياحة وفنادق، ويسكن في منطقة عين شمس، وقضى فترة تجنيده.

فكرة كليب مهرجان «شيماء»

وفي الفديو يظهر مغني مهرجان شيماء مستلقيًا على أحد الشوارع المهجورة، وهو يرتدي ملابس ممزقة وبجانبه سيارة قديمة مستهلكة، مع القيام ببعض الحركات التي أثارت سخرية من شاهدوها.

وقضى مغني المهرجان الفيديو كليب كاملاً وهو يبحث عن شيماء أسفل السيارات المصطفى على جانبي الشارع، ليعثر في النهاية عليها أسفل إحدى السيارات ليتضح في النهاية أن شيماء هي «بطة».

كليب شيماء يحقق نجاحًا ساحقًا

وتخطى عدد مشاهدات فيديو كليب مهرجان «شيماء ارجعي متخافيش» 400 ألف مشاهدة منذ طرحه على موقع الفيديوهات «يوتيوب» في 24 نوفمبر 2021.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو كليب مهرجان شيماء، وعلق أحدهم قائلاً: الناس دي ناوية تجيب أجل هاني شاكر، وأضاف أحد رواد موقع فيس بوك: اصحوا يا جماعة الأيام السوداء وصلت.

كلمات كليب مهرجان شيماء

وجاءت كلمات مهرجان شيماء لـ يوسف سوستة، والتي كتب كلماتها وقام بتوزيعها بنفسه:

شيماااء.. شيمااااء .. آشوشووو .. شيماااء شيماااء

جاجاجاجاجا.. في الشارع والحواري ماشي وانا مش داري

الحب بيجي بالإيه.. بقيت اقول مواويل

شيماء آآه شيماء آآه عين يا ليل يا ليل

شيماااااء سيدي يا ليل يا ليل.. احب رجولة جدعنة آه ليل يا ليل يا ليل ضيعت عمري عشانها وانا لسه زي ما انا آه آه آه لوحدي واي

شيماء.. شيماء.. شيماء

حبيبتي يا اللي خايفة مني ارجعي لي.. متخافيش

شيماااااء آشوشو.. شيماااء شيماااء

يا خاينة بعتي ليه؟ اصحى بابا

انا وحش ولا ايه.. ازيك من غير سلامات

نسيتي كل اللي فات مش هفتح الدوسيهات حتى لما بتيجي على بالي بتفرج عالسيديهات.. شيماااء شيماء

مش ماشية بالرخامة ولا ماشية بالغتاتة شيماء عايزة اللي يفهمها وتاخدها تاتا تاتا آه تاتا تاتا تاتا