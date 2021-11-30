/663711/مفاوضات-متعثرة-ومحاولات-دولية-لتقليص-الدور-الإيراني

عُقدت الجلسة الثانية من الجولة السابعة بين إيران والقوى العالمية، اليوم، بشأن المحادثات النووية في فيينا، وفقًا لتصريح صادر من كبير المفاوضيين الإيرانيين، بشأن كون هذه الجولة ستكون المرتكز لرفع العقوبات المفروضة على إيران.

دوت الخليج

الخارجية الأمريكية: محاولات إيران في المماطلة لن يكون دافعًا لها في المفاوضات

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، وفقًا لوسائل إعلام دولية، أن محاولة إيران في المماطلة واستمرارها في تخصيب اليورانيوم، لن يكون دافع لها في المفاوضات بشأن ملفها النووي، وأن الحل الأمثل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي هو العودة إلى الاتفاق.

رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدث عن البرنامج النووى الإيراني

وأكد رئيس الوزراء الاسرائيلي، وفقًا لما تم رصده أن الهدف من عودة طهران إلى المحادثات بشأن برنامجها النووي، ما هو إلا لتخفيف العقوبات، مشيرًا إلى أنه بالرغم من اختراق إيران لبعض الاتفاقات إلا أن تلك المفاوضات من المرجح أن تنتهي بمفاوضات تحسم الجدل بشأن تلك المسألة.

هذا ووفقًا لوسائل إعلام دولية، فقد أكدت على أن الاستخبارات الإسرائيلية قدمت عددًا من التقارير والبيانات التى تخص عزم إيران البدء فى تخصيب اليورانيوم حتى 90%.

ويجرى فى الوقت الحالي مساعي إيرانية حيث تسعى المضي قدمًا لتخصيب اليورانيون خلال الفترة المقبلة.