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راجية الفقى نائبة التنسيقية بمجلس الشيوخ تشارك في المؤتمر السنوي للإتحاد البرلماني الدولي

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شاركت النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية، برئاسة المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، في المؤتمر السنوي للإتحاد البرلماني الدولي

دوت الخليج

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وألقت الفقي كلمة مصر في لجنة شؤون الأمم المتحدة، والتي عبرت فيها عن التحديات التى تواجه القارة الإفريقية إثر جائحة كورونا والمتحور الجديد أميكرون، وشددت على ضرورة أن يتحمل العالم مسؤولياته في التوزيع العادل للقاح.

راجية الفقى نائبة التنسيقية بمجلس الشيوخ تشارك في المؤتمر السنوي للإتحاد البرلماني الدولي

 

كما ألقت النائبة كلمة مصر في ورشة عمل التغيرات المناخية وأوضحت كيف كانت مصر من أوائل دول العالم في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠، فيما يخص محور المناخ وما تقوم به جمهورية مصر العربية من استعدادات لإستضافة المؤتمر العالمي للمناخ (cop27) عام ٢٠٢٢.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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