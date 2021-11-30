/663713/راجية-الفقى-نائبة-التنسيقية-بمجلس-الشيوخ-تشارك-في-المؤتمر-السنوي-للإتحاد-البرلماني-الدولي

شاركت النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية، برئاسة المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، في المؤتمر السنوي للإتحاد البرلماني الدولي.

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وألقت الفقي كلمة مصر في لجنة شؤون الأمم المتحدة، والتي عبرت فيها عن التحديات التى تواجه القارة الإفريقية إثر جائحة كورونا والمتحور الجديد أميكرون، وشددت على ضرورة أن يتحمل العالم مسؤولياته في التوزيع العادل للقاح.

راجية الفقى نائبة التنسيقية بمجلس الشيوخ تشارك في المؤتمر السنوي للإتحاد البرلماني الدولي

كما ألقت النائبة كلمة مصر في ورشة عمل التغيرات المناخية وأوضحت كيف كانت مصر من أوائل دول العالم في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠، فيما يخص محور المناخ وما تقوم به جمهورية مصر العربية من استعدادات لإستضافة المؤتمر العالمي للمناخ (cop27) عام ٢٠٢٢.