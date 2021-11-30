/663715/متابعه-معدلات-التنفيذ-بالجامعة-الزقازيق-الأهلية-بالعاشر-من-رمضان

تفقد المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن برفقة المهندس احمدعمران رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان والسادة النواب أعمال البنية التحتية لجامعة الزقازيق الاهلية فى ضوء متابعة المشروعات القومية والبنية التحتية بكافة المدن، بحضور وفد من ممثلى الجامعة الأهلية برئاسة الدكتور هشام فوزى عميد كلية الهندسة و المهندس عصام عراقى وزارة التعليم العالى للوقوف على متطلبات الجامعة من مرافق وخدمات.

ويذكر أن الجامعة مقامة على ارض مدينة العاشر من رمضان وتحديدا على مساحة تقدر بحوالى 60 فدان والجامعة الأهلية تضم من (9) كليات منها هندسة وطب بشرى وطب أسنان وصيدلة وإدارة أعمال وعلاج طبيعى.

متابعه معدلات التنفيذ بالجامعة الزقازيق الأهلية بالعاشر من رمضان

وأفاد السادة ممثلوا الجامعة بان معدلات التنفيذ تسير وفقا للجداول الزمنية المحددة لتواكب متطلبات التنمية وتتماشى مع تنفيذ رؤية مصر الإستراتيجية 2030 ومتطلبات سوق العمل وذلك حرصا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على انجاز خطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات القومية فى التوقيتات المحددة لها.

وزير قطاع الأعمال العام يتابع التشغيل التجريبي لمحلج الزقازيق المطور

على جانب أخر تابع وزير قطاع الأعمال العام ، التشغيل التجريبي للمحلج الجديد تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمحلج 5 طن/ساعة.

وأكد السيد الوزير، أن محلج الزقازيق يعد واحدا من بين سبعة محالج جديدة ضمن خطة متكاملة لتطوير وتحديث محالج القطن لتحسين قدراتها وكفاءتها ورفع جودة القطن المحلوج (الشعر)، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية إلى نحو 4 ملايين قنطار سنويا بزيادة قدرها 250% في الموسم مقارنة بطاقة المحالج القديمة.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل أول المحالج المطورة في محافظة الفيوم ، وتم الانتهاء من التجارب والتشغيل للماكينات المستوردة من الهند على القطن المصري بنجاح سواء للوجه القبلي او البحري، حيث اثبتت كفاءة في التشغيل والحفاظ على الخواص الطبيعية للقطن المصري، وإنتاج بالات قطن خاليا تماما من الشوائب.

وأوضح "توفيق" أن المحالج الجديدة تعمل وفق أحدث تكنولوجيا في عملية حليج الأقطان التي تتم آليا دون تدخل يدوي، مع تحسين طريقة التعبئة والتغليف مع وضع ملصق (باركود) على كل بالة يتضمن بيانات القطن (منطقة الزراعة،اسم حائز القطن، اسم المحلج، تاريخ الحليج، المواصفات الفنية للقطن الشعر)، كما تم إدخال جهاز إلكتروني حديث في المحالج المطورة (HVI) لقياس خواص شعيرات القطن، وإجراء اختبارات الرطوبة دخل المحلج.

استخدام أحدث تكنولوجيا في الحليج وإنتاج بالات قطن خالية تماما من الشوائب

و أشار الوزير إلى أنه جاري حاليا الانتهاء من تركيب المعدات الحديثة في محلجي كفر الزيات وكفر الدوار بعد اكتمال الأعمال الإنشائية تمهيدا لبدء التشغيل، على أن يستكمل تطوير المحالج بإضافة ثلاثة أخرى مطورة العام المقبل.

وبهدف تعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى، لفت الوزير إلى إنشاء وتأسيس شركة للمعاصر بالشراكة مع القطاع الخاص، لتقوم بعصر بذور القطن الناتجة من الحليج داخل المحالج الجديدة بمساحة حوالى 1000 م2 داخل كل محلج، وذلك لإنتاج زيت بذرة القطن وأيضا الكسب الذى يستخدم كأعلاف للماشية.