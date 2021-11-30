/663716/منع-دخول-المواطنين-للمؤسسات-الحكومية-غدا-والبرلمان-يتدخل

طالبت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، المواطنين بالتوافد علي مراكز تطعيم لقاح كورونا، للحصول علي اللقاح، خاصة وانه من المقرر ان يتم تطبيق غدا قرار الحكومة بشأن منع دخول المواطنين للمؤسسات الحكومية.

دوت الخليج وأكدت عبد الحليم، خلال البيان الصادر لها ، علي ضرورة الحصول علي اللقاح والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا؛ تجنبا لتزايد معدلات الإصابة خاصة مع تفشي المتحور الأفريقي لفيروس كورونا. منع دخول المواطنين للمؤسسات الحكومية غدا . .. والبرلمان يتدخل وأشارت عضو مجلس النواب، الي أن الدولة المصرية استطاعت أن تنتصر علي الفيروس من خلال وعي المواطنين وتنفيذ كافة قرارات الحكومة سواء بشأن الحصول علي اللقاح او الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والان نحتاج الي هذا الوعي مرة اخري خاصة وان هناك حالة من التهاون في الآونة الاخيرة.

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