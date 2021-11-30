عاجل.. الحكومة: لم يٌثبت إصابة أى حالة بأوميكرون حتى الآن فى مصر

جدة - نرمين السيد - عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، تقريراً تفصيليا حول الحالة الوبائية دولياً ومحلياً فى بداية اجتماع مجلس الوزراء الذى عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.





تناول الوزير، أنواع متحورات فيروس كورونا، والوضع الوبائى للمتغير "أوميكرون"، ومدى انتشاره دولياً، وأهم تصريحات وتوصيات منظمة الصحة العالمية عن هذا المتحور، وقدرة اللقاحات على مواجهته، فضلاً عن الإجراءات التى اتخذتها بعض الدول للحد من دخول المتحور أراضيها.

وأكد الوزير أنه لم يٌثبت إصابة أى حالة بـ"أوميكرون" فى مصر حتى الآن، مستعرضاً فى الوقت نفسه الإجراءات الوقائية سريعة التدخل فى مصر، والتى تضمنت إيقاف الرحلات المباشرة من وإلى جنوب أفريقيا، وتنشيط ترصد المرض بنقاط الدخول عن طريق إجراء تحاليل PCR IDNow للقادمين من الدول التى ظهرت بها حالات المتحور "أوميكرون" وفى حالة إيجابية التحليل يتم التأكيد باستخدام تقنية الـ PCR المعتادة، وعمل التتبع الجينى للفيروس بالمعامل المركزية، وتحويل الحالة إلى مستشفى الحميات للعزل، وإعادة التحليل بعد 7 أيام فى حالة عدم وجود أعراض، أو بعد 3 أيام من اختفاء الأعراض بما لا يقل عن 7 أيام من بداية اكتشاف الحالة.

وفى حالة سلبية التحليل يلتزم القادم من تلك الدول بالعزل المنزلى الذاتى لمدة سبعة أيام، ثم إجراء تحليل PCR، وإذا كانت النتيجة سلبية تستمر متابعة الحالة لمدة 7 أيام أخرى باقى فترة حضانة المرض، وفى حالة إيجابية التحليل الأخير يتم عزل الحالة وفقاً للإجراءات المذكورة.

وعرض القائم بأعمال وزير الصحة تقريراً حول الحالة الوبائية بمصر، والموقف الحالى لحركة الإشغال بمستشفيات الفرز والعزل، والموقف الحالى لتعاقد وتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا: "استرازينيكا، وساينوفاك، وساينوفاك-فاكسيرا، وساينوفارم، وجنسون آند جنسون، وسبوتنك، وفايزر بيونتيك، وموديرنا"، لافتاً إلى أن إجمالى عدد المواد الخام للتصنيع المحلى واللقاحات تامة الصنع بلغ 88.176.060 جرعة لقاح.

كما أشار إلى استقبال شحنة جديدة من لقاح "فايزر" يوم 27 نوفمبر الجارى تضمنت 3.892.590 جرعة لقاح، وتطرق القائم بأعمال وزير الصحة إلى الموقف التنفيذى للتطعيم باللقاح المضاد للفيروس حتى نهاية شهر نوفمبر الجارى، لافتاً إلى أن إجمالى من حصلوا على الجرعة الأولى بلغ 30.019.120 شخص، وجرعة ثانية 15.944.824، وبلغ إجمالى الجرعات المستهلكة 45.963.944 جرعة.

كما استعرض نتائج جهود التوسع فى أماكن توفير اللقاحات فى محافظات الجمهورية، والتى تضمنت القوافل الطبية ضمن حملة "معاً نطمئن" التى تم من خلالها تطعيم 805.154 مواطن، فضلاً عن تطعيم 1.175.928 مواطن فى مقرات الأحزاب.

ونوه إلى أنه جار العمل على تطبيق “Arrive Egypt” لتسريع وتيرة دخول السائحين، وذلك من خلال قيام السائح بإدخال بيانات التحقق من سلبية إصابته عن طريق اختبار الـ PCR أو شهادة تلقى اللقاح، حيث يتعين على شركة الطيران مراجعة المستندات للتأكد من صحتها، ويقوم فريق الحجر الصحى بمصر بمراجعة البيانات قبل وصول الطائرة وذلك تسهيلا على المسافرين دخول البلاد، هذا فضلاً عن توفير خطوات مراجعة الوثائق لتجنب دخول المسافرين من أماكن غير معتمدة أو عدم دقة البيانات، وإجراء عملية فرز للمسافرين المقبولين قبل الدخول.