رئيس العربية للتصنيع يبحث تعزيز التعاون فى الصناعات الدفاعية مع رومانيا

جدة - نرمين السيد - استقبل الفريق عبد المنعم التراس، رئيس العربية للتصنيع، اليوم الثلاثاء، نائب وزير الاقتصاد الرومانى، حيث تم بحث تعزيز التعاون فى العديد من مجالات الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات، فضلا عن التكامل مع الخبرة الرومانية وتدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية.





وأكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية إقامة معرض إيديكس فى نسخته الثانية على أرض مصر، مما يعكس الثقة فى إمكانياتنا وقدراتنا على تنظيم هذا الحدث الدولى بمشاركة كبرى الشركات الدولية فى مجال الصناعات الدفاعية والتسليح. وأشاد "التراس" بأهمية إقبال الشركات العالمية للتعاون مع مصر ثقة فى مناخ الاستثمار ورغبة فى التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مجال الصناعات الدفاعية ومؤشرا قويا أننا نسير فى الاتجاه السليم. وشهدتفعاليات اليوم الثانى للمعرض نشاطا مكثفا للفريق "عبد المنعم التراس" حيث عقد عدة لقاءات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم مع كبرى الشركات العالمية بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا.

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