التراس يؤكد أهمية التعاون مع الخبرات البريطانية لتعميق التصنيع المحلى

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تعزيز التعاون مع الخبرات البريطانية لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مجالات الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات.





وأشاد التراس، فى ثان فعاليات معرض "إيدكس 2021"، بأهمية إقبال الشركات العالمية للتعاون مع مصر ثقة فى مناخ الاستثمار ورغبة فى التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مجال الصناعات الدفاعية ومؤشرًا قويًا أننا نسير فى الاتجاه السليم. جاء هذا خلال فعاليات اليوم الثانى لمعرض "إيدكس 2021".. إذ تم إجراء مباحثات للتعاون مع وزير الدولة البريطانى للمشتريات الدفاعية، والوفد المرافق وبحضور سفير بريطانيا بالقاهرة. وبحث تعزيز التعاون فى العديد من مجالات الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات، فضلاً عن التكامل مع الخبرة البريطانية وتدريب الكوادر البشرية وفقًا لأحدث نظم التدريب الرقمية.

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