بنت الأصول.. سيدة تتبرع بكليتها لزوجها المريض فى أسيوط (صور)

جدة - نرمين السيد - ضربت سيدة فى العشرينات من عمرها المثل فى العشرة والمودة بين الزوجين، بعدما قررت التبرع بكليتها لزوجها الثلاثين بوحدة زراعة الكلى بجامعة أسيوط، فى عملية معقدة استمرت 9 ساعات.





وأعلن الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية عن نجاح العملية رقم 47 ضمن برنامج زراعة الكلى والذى يجرى بأيدى فريق متدرب على الجراحات المعقدة، ويضم عدة تخصصات، تحت قيادة الدكتور هشام مختار مدير وحدة زراعة الكلى بالمستشفى، تحت إشراف الدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذى لمستشفيات أسيوط الجامعية والدكتور ضياء الدين عبدالحميد مدير المستشفى الجامعى لجراحة المسالك البولية والكلى.

وكشف الدكتور هشام مختار حمودة مدير وحدة زراعة الكلى، أن الحالة لشباب يبلغ من العمر 31 عاما من محافظ أسيوط والمتبرعة زوجته والتى تبلغ من العمر 29 عاما، موضحا أن العملية كانت شديدة الخطورة عن ما سبقتها من عمليات لمعاناة المريض من تضخم وضعف شديد بعضلة القلب وهو ما كان يمثل تهديداً كبيراً على نجاح العملية.

وأشار إلى أن ذلك استلزم تأهيل المريض على مدار العامين الماضيين وعلاجه على أيدى أطباء متخصصين فى القلب وذلك حتى تم رفع كفاءة القلب من 30 إلى 50%، كما أن زوجته تعانى من عيب خلقى يتمثل فى ازدواج شرايين كليتها وهو ما كان يمثل تحديا كبيرا للفريق الجراحى.

وأوضح أن العملية استغرقت نحو 9 ساعات كاملة وتضمنت 3 ساعات لاستئصال الكلى من الزوجة و6 ساعات لزرعاتها للمريض، لافتا النظر إلى ارتفاع نسبة المتبرعين بين السيدات لزوجها أو لأبنها أو لشقيقها حيث تمثل الأغلبية بين الحالات المتبرعة فى عمليات زراعة الكلى التى تجرى بالمستشفى وهو ما يؤكد على عظمة عطاء المرأة المصرية بصفة عامة والصعيدية بصفة خاصة.

وتوجه الدكتور هشام حمودة بشكره إلى كافة أعضاء الفريق الطبى من أساتذة وأطباء متخصصين فى مجالات جراحة المسالك البولية والتخدير والباطنة وبتعاون أطباء الأشعة والباثولوجيا الإكلينيكية والصيدلة الإكلينيكية وفريق التمريض، مشيدا بدعم إدارة الجامعة ومستشفياتها الجامعية وهو ما سوف يساهم فى إتمام إجراء 50 عملية جراحية لزراعة الكلى بالمستشفى قبل نهاية هذا العام 2021.

من جانبه، أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بالبرنامج الرائد الذى تتبناه الجامعة لزراعة الكلى والذى يتم تنفيذه بالمستشفى الجامعى لجراحة المسالك البولية والكلى، فى إطار التوجيهات الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم برامج زراعة الكلى فى مصر فى إطار جهوده للقضاء على الأمراض المزمنة والمستعصية، كما يأتى ذلك ضمن النشاط الطبى المنفرد والمتميز لمستشفيات أسيوط الجامعية والذى يتضمن إجراء العمليات الجراحية للحالات الأكثر تعقيدا والأشد خطورة، بما فى ذلك عمليات زراعة الكلى والكبد وكذلك المتعلقة بجراحات القلب والمخ والأطفال وكذلك فى مجال علاج حالات الإصابات وعمليات العظام والجراحات الميكروسكوبية.