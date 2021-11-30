أكاديمية الشرطة تستقبل وفدا من هيئة التدريس بكلية الدفاع الوطنى الإماراتى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقباله نيابةً عن مساعد أول وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وفداً من أعضاء هيئة التدريس والدارسين بكلية الدفاع الوطنى الإماراتى.

ورحب مدير مركز بحوث الشرطة بالوفد الزائر، وخلال الزيارة تم عرض فيلم تسجيلى تناول إطلالة حول أنشطة الأكاديمية وكياناتها، والدور الذى تضطلع به فى إعداد رجل شرطة عصرى قادر على تحقيق رسالة الأمن وفق المستجدات الأمنية المعاصرة، وتبادل مدير مركز بحوث الشرطة مع ممثلى الوفد الدروع التذكارية.

وعلى جانب الزيارة تم تنظيم جولة تفقدية لكيانات الأكاديمية التدريبية والتعليمية والتعرف على إمكانياتها اللوجستية، وتضمنت الجولة تفقد مركز المعلومات بمركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية، وتقديم عرض حول مكوناته والأدوار البحثية المنوطة به فى رصد وتحليل الأحداث والقضايا ذات الانعكاسات الأمنية بالاستعانة بما توفرة البرامج والتطبيقات التكنولوجية الحديثة من حزم معلومات يتم من خلالها إعداد رؤى للتعاطى مع القضايا الأمنية.

كما تضمنت الزيارة التعرف على الدورات التدريبية الذى ينظمها مركز بحوث الشرطة للكوادر الأمنية الإفريقية، وكذا الدور الذى يضطلع به المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام فى إعداد الكوادر المشاركة فى البعثات الأممية، كما تفقد الوفد الميادين والقرى التدريبية وصالات الإعداد البدنى بكلية الشرطة، وتعرف على محددات العملية التدريبية بالكلية.

من جهته، تقدم الوفد الإماراتى بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية، مثمناً الدور الذى تضطلع به أكاديمية الشرطة فى إعداد رجال الشرطة وتأهيلهم لأداء مهامهم الجسام.