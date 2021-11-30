وزير الدولة للإنتاج الحربى: مستعدون للتعاون مع الأشقاء فى السودان

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، الفريق أول ميرغنى إدريس سليمان رئيس هيئة التصنيع الحربى بالسودان، على رأس وفد رفيع المستوى، لبحث آليات تطوير البرامج والعلاقات خلال الفترة المقبلة لاستكمال أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.





جاء ذلك بمقر جناح الوزارة بمعرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021"، بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

أكد الوزير مرسى عمق العلاقات التاريخية والأواصر المتينة التى تربط بين البلدين وشعبيهما، مشدداً على أن مصر هى دائمًا العمق الاستراتيجى للسودان، كما كان السودان وسيظل هو العمق الاستراتيجى لمصر.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربى أن هذا اللقاء يأتى ضمن سلسلة من اللقاءات التى تمت مع وفد منظومة الصناعات الدفاعية السودانية خلال الفترة الأخيرة بهدف بحث مستجدات التعاون بين الجانبين، فى ضوء اللجنة المشتركة التى تم تشكيلها من ممثلى منظومة الصناعات الدفاعية بالسودان ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع لتكون معنية بالتواصل الدائم لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المشترك ووضع خارطة طريق للتنفيذ.

عقب ذلك أصطحب الوزير مرسى وفد هيئة التصنيع الحربى بالسودان فى جولة تفقدية داخل جناح وزارة الإنتاج الحربى استعرض خلالها أحدث المنتجات العسكرية من الأسلحة والمعدات والذخائر، والتى تشارك بها الشركات التابعة للوزارة بمعرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021".

من جانبه، عبر الفريق أول ميرغنى إدريس سليمان رئيس هيئة التصنيع الحربى بالسودان، عن سعادته بهذا اللقاء، والذى يأتى استمرارًا لسلسلة اللقاءات المتصلة التى تمت خلال الفترة الماضية بين مسؤولى البلدين، مؤكدًا حرص بلاده على زيادة التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى اهتمام "منظومة الصناعات الدفاعية بالسودان" بتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع الشركات المصرية، وفى مقدمتها شركات الإنتاج الحربى والانتقال بهذه الشراكة إلى آفاق أكثر انفتاحًا، مشيدًا بما شاهده من معروضات بجناح وزارة الإنتاج الحربى، مضيفًا أنه يتطلع من خلال مشاركته بالمعرض إلى عقد شراكات استراتيجية وفتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون العسكرى مع وزارة الإنتاج الحربى وكبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة.

وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلتها من الشركات السودانية لتحقيق الشراكة الاستراتيجية التى تعود بالنفع على كل الأطراف، ويعد هذا هو اللقاء الثالث الذى يجمع الجانبين حيث كان اللقاء الأول فى أغسطس 2020 واللقاء الثانى فى أبريل 2021.