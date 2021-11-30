القوى العاملة: تعيين 1545 شابا منهم 23 من ذوى الهمم بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - عينت مديرية القوى العاملة فى الإسماعيلية، 1545 شابا منهم 24 شابا من ذوى الهمم من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 2688 شاباً.





وأوضح أحمد جابر مدير المديرية فى تقريره لوزير القوى العاملة، محمد سعفان، عما تم إنجازه خلال شهر أكتوبر الماضى، وفقا لبيان صحفى صدر عن الوزارة اليوم، أن المديرية استخرجت 792 شهادة قياس مستوى المهارة، و742 رخصة مزاولة الحرفة، وتلقت 24 شكوى عمالية، تمت تسوية شكوى منها وديا وتحويل 13 شكوى للقضاء و10 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف أن المديرية قامت بتنظيم زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 334 منشأة بنظام الدورى النهارى وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفرت عن تحرير 17 محضراً للمنشآت المخالفة، بالإضافة لعقد ندوتى توعية حضرها 25 عاملا.

ولفت إلى أنه بمجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 99 منشأة، وتحرير 11 محضراً للمنشآت المخالفة، وعقد 7 ندوات توعية، أما بمجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية باستخراج 16 ترخيص عمل للأجانب لأول مرة وتجديد 42 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.