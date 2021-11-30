القوي العاملة تشارك في المبادرة العالمية ”الـ 16 ليوم مناهضة العنف ضد...

نظمت مديرية القوي العاملة بالإسكندرية ندوة إرشادية للفتيات المتدربات علي مهنة الخياطة بوحدة التدريب المتنقلة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة "، وذلك في ضوء توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بأهمية المشاركة في المبادرة العالمية " الـ ١٦ يوم مناهضة العنف ضد المرأة " .

وقد نظمت وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بمديرية القوى العاملة بالإسكندرية جلسة تدريبية خاصة بعنوان: "المبادرة العالمية الـ ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة " ،في إطار سلسلة ورش العمل والندوات التى أطلقتها الوحدة في إطار الإعلان العالمي لمناهضة العنف والإعلان العالمى لحقوق الانسان .

وقال ياسر سعيد مدير المديرية أنه خلال الندوة تم مناقشة ما تتعرض المرأة العاملة من تمييز أو عنف، وكيفية معالجتة طبقا لقانون العمل والمواثيق والاتفاقيات الدولية ومعرفة التطور التاريخي لحقوق النساء وأوضاع المرأة المصرية في الدستور.

حاضرت في الندوة زاهيا السبخى مدير إدارة شئون المرأة وتكافؤ الفرص ووحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ، وشرحت العنف المجتمعي وعلاقته بالأمثال الشعبية وتأثيرها النفسي علي النساء وكيفية التصدى له.

كما شرحت إيفت عبد المسيح مدير الإدارة العامة للتدريب العنف بأنواعه في عالم العمل.

وشرحت مى مطاع مدير الإدارة العامة لبحوث العمالة دور الإرشاد الوظيفي بعد التدريب وأهميته في توفير فرص العمل المناسبة المتدربين بعد تأهيلهم لسوق العمل.