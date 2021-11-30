القوي العاملة: ندوة حول”محاور عمل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصريه”٢٠٣٠ بالمنوفية

عقدت وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بمديرية القوى العاملة بالمنوفية ندوة بعنوان: "محاور عمل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية"٢٠٣٠، بمركز التدريب التابع للمديرية بالمحافظة ، بحضور 21 مشاركا منهم 18 من الإناث ، تحت شعار المرأة تساوي الرجل في الحقوق والواجبات.

وتهدف الندوة إلى التعريف بالوحدة وأهدافها والإجراءات الاسترشادية نحو كيفية التعامل فى حالات العنف والتحرش داخل بيئة العمل ، فضلا عن أهداف التنمية المستدامة مفهوم السلامة والصحة المهنية ودورها فى تأمين بيئة العمل .

وقال علي حامد الزقم مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية:إن الندوة تأتي ضمن سلسلة الندوات وورش العمل التي بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية لنشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص للمرأة ومساندتها والقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة.