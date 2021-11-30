القوى العاملة تشارك في يوم السلامة والصحة المهنية بشركة تيتان ببني سويف

شاركت وزارة القوى العاملة ببني سويف ، في يوم السلامة والصحة المهنية بشركة تيتان للأسمنت وذلك في إطار اهتمام الوزارة بملف السلامة والصحة المهنية ونشر قيمها بين الشركات والمجتمع ككل وذلك بحضور عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

وأكد أحمد معوض، وكيل مديرية القوى العاملة بالمحافظة، حرص الوزارة على متابعة ملف السلامة والصحة المهنية، بما يحافظ على صحة العاملين من ناحية، ومصلحة المؤسسات من ناحية أخرى، مشيرا إلى أن حضور هذا اليوم يأتي بناءً على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بأهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والتأكيد على ضرورة اعتبارها أسلوب حياة.

ومن جانبه قام المهندس حسام طه مدير الشركة بشرح جهود الشركة في ملف السلامة والصحة المهنية لصالح العاملين البالغ عددهم 186 موظفا، فضلا عن ما يقرب من 500 عامل غير منتظم، مشيرا إلى حصول الشركة على العلامة الخضراء بعد مرور خمس سنوات بدون إصابات عمل

وأشار طلعت أبو المكارم رئيس اللجنة النقابية بالشركة إلي أن النقابة دائما تمد يد العون لجميع العاملين بالشركة وتتابع دائما ملف السلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين التى تعد من أولويات اللجنة النقابية.

وقد وجه الجميع الشكر لوزير القوى العاملة على جهوده الدائمة لدعم ملف السلامة والصحة المهنية وخاصة خلال فترة تفشي فيروس كورونا.