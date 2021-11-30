القوي العاملة : تدريب 50 سيدة علي مبادئ السلامة والصحة المهنية بالقليوبية

قامت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوي العاملة، وأسقفية الخدمات العامة والإجتماعية والمسكونية بتنفيذ برنامج تدريبى لـ 50 سيدة من قادة مجتمع القطاوي بمحافظة القليوبية على مبادئ السلامة والصحة المهنية والتصرف الآمن فى حالات الطوارئ .

جاء ذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الوزارة، والكنيسة القبطية الارثوذكسية، وبناء على توجيهات الوزير وإيمانا من الوزارة بأهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على المستوى القومي، وذلك من أجل الحد من المخاطر التي تهدد سلامة أفراد الشعب المصري والعمل على توفير مناخ حياة آمنة

وفي رسالة وجهها محمد سعفان، وزير القوى العاملة للحضور ، قال فيها : إن العمل مازال مستمر فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية حتى الوصول إلى الهدف المنشود، وهو أن تصبح السلامة والصحة المهنية سلوك حياة لكل شخص فى المجتمع المصرى.

وأكد سعفان أن دور الوزارة هو تعزيز التعاون مع الجهات ذات الاهتمام المشترك لرفع الوعي المجتمعي في مجالات السلامة و الصحة العامة، التي تهدف إلي حماية البشر باعتبارها رسالة إنسانية، فمن حق كل إنسان أن يتمتع بالسلامة والصحة وأن يحافظ عليها لأنها هبة ونعمة من الله للبشر . وقال الوزير : إننا يجب علينا جميعا حكومة وشعب ومجتمع أن نبذل قصار جهدنا من أجل الوصول إلى الهدف المنشود وهو بناء جيل يعي إجراءات السلامة والصحة العامة ويتصرف بطريقة آمنة وصحيحة في حالات الخطر .

وأشار وزير القوي العاملة إلي أننا لا يمكن أن ننسى أو نتناسى الدور الذى تلعبه السلامة والصحة المهنية فى تقليل الحوادث والإصابات وزيادة الإنتاجية والتأثر المباشر لها على الناتج القومى، فلذلك كلنا شركاء فى المسئولية من أجل نشر الوعي بكل مكان وكل مدرسة وكل منزل وكل منشأة من أجل خفض معدلات الإصابة والحوادث ذات الخطورة العالية، والذى يتولد عنها أخطار جسيمة.

قام بتقديم البرنامج التدريبى الكيميائى مدحت كامل من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية.