لجنة الإعلام بالقومى للمرأة تعقد ندوة بعنوان ”دور الإعلام في التصدي للعنف...

في اطار الاحتفال السنوي ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة تعقد لجنة الاعلام بالمجلس القومي للمرأة برئاسة الاستاذة الدكتورة سوزان القليني الندوة الافتراضية الثانية تحت عنوان "دور الإعلام في التصدي للعنف ضد المرأة" ، وذلك يوم الخميس القادم الموافق ٢ ديسمبر ٢٠٢١.

و ضيوف الندوة هم النائبة الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب و الكاتب الصحفي الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة و الدكتورة نهاد ابو القمصان، وعالم الاجتماع الكبير الدكتور أحمد زايد،

تهدف الندوة إلى التوعية بحقوق المرأة ، و مناقشة اهم بنود اتفاقية سيداو التي تناهض التمييز، وتفعيل الكود الاعلامي داخل المؤسسات الإعلامية، و كذلك التوعية بأساليب العنف الرقمي مثل التنمر الإلكتروني

زيادة الوعي المرأة بالأمن السيبراني،

الجدير بالذكر ان الندوة الأولى قد عقدت في الخامس و العشرين من نوفمبر مع بداية انطلاق الاحتفالية، ودارت حول دور الدراما في تنمية و بناء وعي الأسرة المصرية و تحدث فيها المخرج الكبير الاستاذ محمد فاضل ودكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس واستاذة الاجتماع، و الناقدة الاستاذة ماجدة موربس و الكاتبة الاستاذة اماني التونسي، و حضرها أعضاء لجنة الاعلام بالمجلس القومي للمرأة، و مقررات فروع المجلس بمحافظات مصر و لفيف من المهتمين بقضايا المرأة و المجتمع.