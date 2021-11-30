Edex 2021.. مباحثات بين العربية للتصنيع ونائب وزير الاقتصاد الرومانى

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية إقامة معرض إيدكس فى نسخته الثانية على أرض مصر، مما يعكس الثقة فى إمكانياتنا وقدراتنا على تنظيم هذا الحدث الدولى، بمشاركة كبرى الشركات الدولية فى مجال الصناعات الدفاعية والتسليح.

كما أشاد "التراس" بأهمية اقبال الشركات العالمية للتعاون مع مصر ثقة فى مناخ الاستثمار ورغبة فى التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مجال الصناعات الدفاعية ومؤشرا قويا اننا نسير فى الاتجاه السليم.

جاء هذا خلال فعاليات اليوم الثانى للمعرض الذى شهد نشاطا مكثفا للفريق "عبد المنعم التراس" من خلال عدة لقاءات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم مع كبرى الشركات العالمية بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا.

في هذا السياق، استقبل رئيس العربية للتصنيع، السيدة نائب وزير الإقتصاد الروماني، حيث تم بحث تعزيز التعاون في العديد من مجالات الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات، فضلا عن التكامل مع الخبرة الرومانية وتدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية.