/663720/الشوط-الأول-تونس-تسحق-موريتانيا-بثلاثة-أهدف-فى-أولي-مباريات-كأس-العرب

انتهي الشوط الأول من مباراة منتخب تونس أمام نظيرة موريتانيا بنتجية ثلائة اهداف لصالح نسور قرطاج، فى الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية من البطولة العربية، والتي إقامت في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأحرز في الدقيقة 39 سيف الدين الجزيري يسجل أول هدف في كأس العرب الهدفـ بينما الثاني محمد بلعربي في الدقيقة 42 من احداث اللقاء، بينما الهدف الثالث لتونس بالكعب عن طريق سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك.

ومن ناحيه اخري احرز منتخب موريتانيا هدف وحيد عن طريق ضرلة جزاء في الدقيقة 45 من عمر اللقتء.

وجاءت تشكيل منتخب تونس كألأتي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفي.

خط الدفاع: بلال العيقة، ياسين مرياح، حمزة المثلوثي.

خط الوسط:فخر بن يوسيف، بن رمضان، بن حميدة، فرجاني ساسي. فراس بالعربي، حنبعل مجبري

في الهجوم: سيف الدين الجزيري.

حقق المنتخب التونسي الفوز على منتخب زامبيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات الدور الأول، من تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وافتتح عيسى العيدوني سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 18 من عمر المباراة، وجاء محمد دراغر بالهدف الثاني، في الدقيقة الـ 31 من عمر اللقاء.

وسجل الدولي التونسي على معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، ومنتخب بلاده، الهدف الثالث مع بلاده ليساهم ويؤكد على تأهل بلاده للدور النهائي.

وعاد منتخب زامبيا بالهدف الأول له في المباراة في الدقيقة الـ 80 من عمر المباراة، عن طريق فاشيون ساكالا، ليقلص نتيجة المباراة.

تونس تضمن كرسي بالدور النهائي

ويحتل المنتخب التونسي المركز الأول في صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، بفارق ثلاث نقاط، على وصيف المجموعة منتخب غينيا الإستوائية.

ويحجز المنتخب التونسي ويواصل صدارة لترتيب المنتخبات، على مستوى القارة الأفريقية، بهذا الفوز، ويحجز مقعد في الدور النهائي من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.