وزير الإنتاج الحربى يبحث سبل تعزيز التعاون مع وزير شئون الدفاع الأنجولى

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى Afonso Neto وزير شئون الدفاع الأنجولى و Herminio Prata رئيس هيئة التسليح الأنجولى وذلك بجناح الوزارة بالمعرض بحضور قيادات الجهتين.





جاء ذلك خلال فاعليات اليوم الثانى من معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021" والذى يقام بمصر خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

فى بداية اللقاء رحب الوزير "مرسى" بالوفد الأنجولى، مؤكداً على العلاقات التاريخية الثابتة التى تجمع بين البلدين والتطلع لتطوير التعاون الثنائى مع أنجولا فى مختلف المجالات فضلاً عن الحرص على تعزيز التنسيق والتشاور مع المعنيين فى الموضوعات التصنيعية ذات الاهتمام المشترك، واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من أسلحة ومعدات وذخائر والتى تشارك بها الشركات التابعة بمعرض "EDEX 2021" كما تم مناقشة المجالات التى يمكن التعاون المشترك فيها، مؤكدا على أهمية تبادل الزيارات الفنية بين الجانبين، مشيرا إلى أنه يمكن القيام بتدريب الكوادر.

من جانبه أكد Afonso Neto وزير شئون الدفاع الأنجولى أن اهتمام الجانب الأنجولى بالتعاون مع "الإنتاج الحربى" يأتى فى إطار ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية وبنية تحتية على أعلى مستوى بالإضافة إلى ما تتمتع به من دقة وسرعة فى أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر والتى تمثل مقومات يمكن الإستفادة منها فى تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين خاصة فى مجال التصنيع العسكرى، معرباً عن تطلعه للتعاون مع الإنتاج الحربى والسعى لإجراء محادثات لاحقة للتناقش بشكل أكثر عمقاً حول موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، قائلاً أن معرض EDEX 2021 يوفر للجانب الأنجولى الاطلاع على أحدث الصناعات العسكرية الدولية، مشيدا بدور مصر المحورى فى القارة.

فى نهاية اللقاء أشار المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر إلى اتفاق الوزير "مرسى" ووزير شئون الدفاع الأنجولى على تبادل الزيارات والوفود الفنية للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين وتحديد أوجه التعاون على أرض الواقع.